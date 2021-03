Dal Nord Ovest - Scialpinista travolto da una valanga a quota 2500 metri

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano al Col Fourchon, nel vallone del Gran San Bernardo, versante italiano, per valanga. L'incidente si è verificato a quota 2500 mt, poco prima delle ore 13 e immediato è stato l'intervento in elicottero. Uno scialpinista è stato estratto dalla neve

L'allarme è stato dato da un compagno di gita via radio, canale E, ma la comunicazione era particolarmente confusa a causa della comprensibile agitazione del chiamante che si stava già attivando per le prime azioni di ricerca con Artva. La perizia dell'operatore del Soccorso Alpino Valdostano in Centrale ha consentito un rapido decollo verso la zona ipotetica dell'evento, che si è rivelata quella corretta.

Lo scialpinista, francese di 52 anni, è stato quindi trasportato in Pronto soccorso per la fase diagnostica. Travolto dalla valanga, ha percorso circa 300 mt di dislivello. L'uomo era sepolto ad una profondità di circa 1,5 mt ed è stato poi dimesso dal Pronto soccorso con contusioni non gravi.