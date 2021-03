Si allontana in auto senza telefono, scattano le ricerche di un 80enne di Pray

Si allontana da casa e torna a notte fonda: dopo ore di apprensione si è conclusa senza gravi conseguenze la vicenda che ieri 19 marzo ha coinvolto una donna e il padre ottantenne residente a Pray. L'uomo si era allontanato dalla sua abitazione con l'auto per andare all'ospedale di Vercelli a fare visita alla moglie ricoverata; l'allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando la donna si è recata in paese per fargli visita, ma invano: da casa mancavano sia l'anziano che la sua macchina.

Preoccupata che potesse essergli accaduto qualcosa, anche per le patologie da lui sofferte a causa dell’età, la figlia ha chiamato il 112 per segnalare il fatto, temendo che il padre potesse aver avuto un malore alla guida del mezzo e non fosse in grado di chiedere aiuto, dato che non dispone di alcun telefono cellulare.