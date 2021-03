Ladri a Zimone: Mettono a soqquadro l'abitazione, poi fuggono a mani vuote

Non avrebbero asportato nulla i ladri che nei giorni scorsi hanno fatto visita in un'abitazione di Zimone. Approfittando dell'assenza della proprietaria, residente fuori regione che utilizza la struttura come seconda casa, hanno forzato la serratura dell'ingresso e si sono introdotti in tutte le stanze mettendole a soqquadro. Dai primi riscontri pare ci fosse anche un vecchio televisore, che i topi d'appartamento hanno evidentemente deciso di non rubare. Ad accorgersene e a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine un'amica della donna, a cui la stessa ha affidato il controllo dell'abitazione.