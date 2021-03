La comunità di Ponzone Valdilana piange la scomparsa di Adriano Bozzalla Gros

Era molto conosciuto a Ponzone di Valdilana Adriano Bozzalla Gros, 77enne scomparso nella giornata di ieri, venerdì 19 marzo. "Ha sempre lavorato come caporeparto in un'azienda della frazione - racconta la moglie Mirella Piana, con la quale ha sempre vissuto nel quartiere - ed era conosciuto da tutti. Era molto conosciuto anche per il suo carattere, aveva tanti amici ed era buono, generoso e ben voluto da tutti".

Oltre alla moglie Mirella, Adriano lascia il figlio 45enne Donatello. Il rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale della frazione alle 19 di domani, 21 marzo. Il funerale, a cura dell'impresa funebre Strobino, verrà celebrato lunedì 22 marzo alle 15, sempre nella chiesa parrocchiale di Ponzone.