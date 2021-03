Incidente alla rotonda di piazza Adua, auto pirata fugge ma il conducente viene ritrovato ubriaco

Si scontra con un'altra auto ma non si ferma e fugge, viene ritrovato in completo stato di ubriachezza dagli agenti della Squadra volante della Polizia di Biella. Il fatto accade giovedì 18 marzo, poco dopo le 12, in piazza Adua a Biella quando a scontrarsi sono una Fiat Punto e una Ford Focus. Quest'ultima vettura però si da alla fuga lasciando l'altra, incidentata e non marciante, in piena rotonda.

Trascorrono pochi minuti e per caso passa da quelle parti una pattuglia della Polizia che dopo essersi sincerata delle condizioni del guidatore, illeso, viene avvertita da un testimone di circa 25 anni che spiega l'accaduto e riferisce i dettagli della Focus pirata. Dato l'allarme via radio, una seconda volante individua, sempre in città, la Ford incriminata. Al loro arrivo, i poliziotti vedono scendere dall'auto un uomo che cade nel prato vicino.

Nessun malore ma solo uno stato di ebbrezza notevole per l'uomo, identificato in un 35enne residente in città. A quel punto l'automobilista viene sottoposto al test alcolemico il cui valore non lascia ombra al dubbio: 2,50 gr/lt. Nell'impatto fortunatamente nessuno rimane ferito ma il 35enne ora dovrà rispondere alle denunce di guida in stato di ebbrezza e responsabilità di sinistro stradale. All'uomo è stata ritirata la patente e verbalizzata la sanzione amministrativa per la fuga a seguito di sinistro stradale.