Da Su Nuraghe i sacchetti di grano per fare “Sos nenneres”

“Nenneres”, germina il grano, Pasqua di Risurrezione è vicina.

Il tempo che precede la Pasqua, segnato dal colore violaceo dei paramenti liturgici, si è colorato di rosa il 14 marzo, IV Domenica di Quaresima, detta domenica di “Laetare”, “rallegrare”: interruzione del digiuno, momento di gioia durante il tempo penitenziale della Quaresima.

Nel mondo della tradizione, il cambio cromatico, nell’indicare l’avvicinarsi della principale festa della Cristianità, avvisa che è tempo di prepararsi all’evento anche con azioni concrete; tra queste, la preparazione di “sos nenneres”, piatti di grano germinato al buio da portare il Giovedì Santo nelle parrocchie di appartenenza per decorare la cappella del Santissimo Sacramento.

Durante questo nostro tempo presente, segnato da tante solitudini e sofferenze sempre più insopportabili nell’altalena di restrizioni e confinamenti in casa, il Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella invita ad ancorarsi alle tradizioni, alle certezze antiche di “sos mannos”, i nostri “vecchi”, gli antenati: con esse, hanno saputo far fronte alle guerre, alla fame, alle pestilenze e alle pandemie che hanno attraversato la loro storia.

Gesti semplici di speranza ancorati alla Pasqua di Risurrezione che trova la sua epifania nell’antico e immutato germinare del grano e nel rifiorire della natura.

Semplici le istruzioni: Mondare e mettere il grano in un piatto piano. Versare acqua fino a coprire tutti i semi. Il giorno successivo, scolare l’acqua controllando che i semi si mantengano sempre con un certo grado di umidità. Quindi disporre i semi fino a coprire l’intera superficie del piatto. Tenere il piatto completamente al buio (per esempio sotto una scatola di cartone o un piatto più grande), controllando quotidianamente la crescita del grano. Il pomeriggio del Giovedì Santo portare in parrocchia il grano per decorare l’altare del Santissimo Sacramento dopo averlo ornato con fiori (p. esempio violacciocca) e con un nastro colorato (preferibilmente rosso).

La sera di Sabato Santo ritirare “sos nenneres” per metterli in piena terra. Da Su Nuraghe sono disponibili sacchetti di grano.

Richieste tramite messaggio su WhatsApp al numero 3471257464.