Vaccini, il comune di Borriana a sostegno dei 70enni per le preadesioni

A Borriana amministrazione comunale in prima linea per aiutare i cittadini di età compresa tra i 70 e 79 anni a fare le preadesione sul sito internet www.ilpiemontetivaccina.it nell'ambito dell'omonima campagna promossa dalla Regione Piemonte per i settantenni, il personale, docente e non docente, che lavora nelle scuole di ogni ordine e grado, ed i volontari della protezione civile.

I Borrianesi, nati tra il 1 gennaio 1942 ed il 31 dicembre 1951, possono chiamare telefonicamente il sindaco Francesca Guerriero (3388481492) e l'assessore Silvia Pezzana (3384145191).

Intanto, con l'entrata in zona rossa, da lunedì 15 marzo il comune ha limitato l'accesso agli uffici ai casi urgenti e improcrastinabili, contattando lo 015446104 oppure scrivendo agli indirizzi mail pubblicati sul sito internet comunale.