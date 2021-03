A Villanova Biellese IMU invariata per il 2021

Il consiglio comunale di Villanova Biellese dello scorso 11 febbraio ha mantenuto a 15,34 euro l'importo del gettone di presenza per ogni seduta del 2021 dei consiglieri comunali.

Conferma anche per le aliquote 2020 dell'Imposta Municipale Unica. In particolare, nel 2021 l'amministrazione applicherà lo 0,55% alle abitazioni principali, quali residenze signorili, ville, castelli, e relative pertinenze, con le detrazioni previste dalla Legge Finanziaria 2019; lo 0,10% ai fabbricati rurali ad uso strumentale; stessa aliquota ai fabbricati destinati dal costruttore alla vendita se permane tale destinazione e non siano affittati; l'1,06% a tutti gli altri immobili.

Leggero aumento invece per le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF, da 0,4 a 0,8 punti percentuali. L'assemblea ha inoltre stabilito che, per il 2021, non ci saranno cessioni di proprietà relative ad aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie.

Lo stesso 11 febbraio si è riunita anche la giunta comunale che, in base agli aggiornamenti dell'Archivio Nazionale Numeri Civici Strade Urbane richiesti da ISTAT ed Agenzia delle Entrate, ha cambiato la denominazione di Piazza Papa Giovanni Paolo II in Piazza Papa Giovanni Paolo Secondo.

Lunedì 22 marzo, alle 21, in seduta pubblica presso la sala consigliare, si terrà il secondo consiglio comunale dell'anno: all'ordine del giorno le comunicazioni del sindaco, la nomina del revisore dei conti per il triennio 2021-2024, e l'approvazione della convenzione con la Provincia di Biella per la gestione associata dell'ufficio procedimenti disciplinari, recentemente istituito presso l'ente provinciale.