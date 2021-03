Le ricette dei ragazzi del Gae Aulenti, la polenta concia di Valentina Bosonin

La polenta concia è un gustoso piatto tipico presente in diverse regioni montane italiane ed in particolare anche del Biellese. In dialetto viene chiamata "polenta cunscia" ed indica una polenta molto cremosa nella quale, a fine cottura, viene fatto fondere al suo interno abbondante formaggio nostrano, in particolare toma e maccagno, servita con burro fresco di malga color nocciola.

Parte oggi la nuova rubrica enogastronomica di Newsbiella, curata dagli studenti del Gae Aulenti indirizzo Alberghiero sezione di Cavaglià: ogni sabato pubblicheremo ricette e videoricette dei piatti più tipici della cucina biellese e italiana che i ragazzi sperimentano con il loro professore di cucina Andrea Botalla. Per la prima puntata Valentina Bosonin di 5O (in foto) ci porterà alla scoperta della polenta concia.

La polenta in generale era considerato in passato un piatto molto povero, ma se abbinato con ingredienti calorici come i derivati del latte, poteva diventare altamente calorico e sostanzioso. Soprattutto nei periodi di carestia e a cavallo delle due guerre mondiali, la farina di mais era utilizzata come principale sostentamento delle famiglie contadine perché si poteva consumare in qualsiasi momento della giornata; a molti potrà sembrare strano, ma qualche nostro nonno racconta ancora di averla consumata a colazione imbevuta nel latte.