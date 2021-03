Biella-Piedicavallo, abbattuta quota 500 iscritti

La 40ª edizione della Biella-Piedicavallo si arricchisce della presenza di due atleti di altissimo livello, iscritti dell’ultim’ora. Si tratta della burundiana Clementine Mukandanga, tesserata per l’Atletica Virtus Lucca, dell’azzurra Gloria Giudici tesserata per la Freezone di Iseo, e del rwandese Jean Baptiste Simukeka, tesserato per l’Orecchiella Garfagnana.

Da tempo risiedono entrambi a Siena in Toscana. Simukeka classe 1983 è atleta dal grande passato a livello internazionale, visto in gara anche in gare nel biellese: fu terzo alla maratonina del 2010 e nella top-10 al Giro di Pettinengo nel 2016. Recentemente, nel 2020 fu terzo assoluto nella prestigiosa maratona di Reggio Emilia e due settimane fa ha terminato al secondo posto la maratonina di Brugnera in Friuli chiudendo con il tempo di 1h05’03”. Vedremo come se la caverà sulle impegnative salite da Biella a Piedicavallo e se riuscirà a mettere in difficoltà specialisti quali Italo Quazzola e Xavier Chevrier.

Mukandanga, classe 1985, invece, si candida favorita numero 1 per la vittoria in ambito femminile: la ricordiamo già vincitrice nel 2019 alla Biella-Oropa con il tempo di 56’56”, nono crono di sempre. Nel 2020 ha vinto, per fare qualche esempio, la Marcialonga, la 10miglia del Garda, la maratona di Varna in Bulgaria, il giro di Pordenone, la “Arezzo riparte”, chiudendo seconda la maratona di Reggio Emilia.

Giudici, classe 1987, è nel giro della nazionale di corsa in montagna e trail da parecchi anni: ha indossato la maglia azzurra ai mondiali del 2015, 2017 e 2019 e agli europei del 2018. Un’atleta a cui il dislivello della Biella-Piedicavallo potrebbe essere congeniale. Nel biellese partecipò, vincendola, alla 27ª edizione della Corsa di San Silvestro nel 2017 a Trivero.

ABBATTUTA QUOTA 500 ISCRITTI Alla chiusura delle iscrizioni sono 390 gli iscritti alla 40ª edizione della Biella-Piedicavallo e 141 alla 4ª Balma-Piedicavallo. Tutte le iscrizioni saranno ri-verificate e il numero esatto verrà comunicato tra venerdì e sabato: la lista di partenza sarà poi reperibile sul sito www.biellasport.net