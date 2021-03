Opere pubbliche a Biella, i consiglieri del PD: "Dopo tre interrogazioni ancora nessuna risposta"

Nei giorni scorsi i consiglieri del PD del comune di Biella hanno presentato un'interrogazione per chiedere al sindaco Claudio Corradino e all'assessore competente delucidazioni in materia di opere pubbliche. In particolare, la minoranza chiede "di ricevere l’elenco dettagliato delle singole diverse fasi tecniche (sviluppo dei livelli di progettazione, indizione procedure di gara/consegna lavori/ultimazione lavori/collaudi tecnico-amministrativi) unitamente alle relative modalità di finanziamento, delle opere concluse e di quelle in corso in ciascun

settore (stradale, residenziale, scolastico, ecc...) riferite ai periodi luglio/dicembre 2019 - gennaio/giugno 2020 - settembre/dicembre 2020".

Infine, tra le premesse i consiglieri del PD sottolineano che "le tre precedenti interrogazioni depositate in data 04/02/2020 (riscontro ricevuto in data 13/05/2020 ma giudicato assolutamente insoddisfacente), in data 17/05/2020 (nessun riscontro) e in data 08/01/2021 (nessun riscontro) prevedevano la risposta scritta; non si comprende il motivo per cui non venga rispettato il termine fissato in 30 giorni dal Regolamento del Consiglio Comunale (art. 48 comma 3); e che i ripetuti solleciti non hanno sortito alcun risultato positivo".