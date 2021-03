Diga Valsessera, l'ex sindaco di Trivero Biasetti: "Invito Patelli a visitare la Valsessera, forse cambierà idea"

"Si parla spesso di Valsessera. Una valle dalle mille risorse: natura incontaminata, acque da sfruttare, strade forestali da aprire al transito, piste da sci per collegamenti con la Valsesia. Molte proposte e molte idee per una valle disabitata, in gran parte ricoperta da boschi, dove sono rimasti pochi alpeggi utilizzati in estate. A sentire alcune affermazioni, mi chiedo però se chi parla della Valsessera in Valsessera ci sia mai stato.In particolare mi riferisco alla presa di posizione della deputata Cristina Patelli a favore della costruzione diga e delle ricadute positive che questa avrebbe sul turismo. I paragoni con altre dighe, specialmente con il lago di Cersole Reale, mi sembrano veramente fuori luogo.

Davvero Cristina Patelli ipotizza attorno alla diga della Valsessera bar, ristoranti, zone dedicate alle attività sportive, trekking, biking, windsurf, canottaggio, kajak, piste di fondo, ice park con cascate di ghiaccio per l’arrampicata, attrattive turistiche valide 365 giorni l’anno? La Valsessera ha una caratteristica particolare, quella che per accedevi non si può salire dal basso, ma si entra “da sopra”, “dalle bocchette”. Come dicevano una volta: “nduma n'dinta”, per dire che si andava in valle. La morfologia particolarmente aspra ha di fatto impedito la costruzione di una strada lungo il fondovalle, da Coggiola. L'attuale viabilità che porta alla diga è una stretta pista scavata nella roccia che parte da Castagnea. Il materiale per realizzare la diga esistente, costruita nei primi anni 60, l'avevano “portato su” con il Leoncino.

Il progetto della nuova diga, vista l'impossibilità di realizzare una strada adeguata per raggiungere il luogo dove costruire lo sbarramento, prevede un primo tratto in galleria, 4 km tra Masseranga e la centrale del Piancone. Qui verrebbe realizzato un primo cantiere, coprendo il torrente Sessera in modo da ottenere una superficie pianeggiante sufficientemente ampia. Il collegamento tra la centrale del Piancone e la diga è previsto tramite una teleferica.

C'è da chiedersi quindi: come faranno i turisti a raggiungere il lago? Visto che la valle è stretta e il lago sarà incassato tra ripidi versanti rocciosi ci sarà spazio per strade ciclabili, piste per lo sci di fondo, spiaggette dove prendere il sole e fare il bagno o windsurf? Ma per rispondere a queste domande, forse, bisognerebbe essere stati sul posto…Invito quindi la Sig.ra Cristina Patelli, che suppongo non sia mai stata al Piancone, all'Oro della Lamma e alla diga delle Mischie, a visitare la Valsessera senza preconcetti, pregiudizi e ideologie. Sono disponibile ad accompagnarla di persona. Forse dopo la visita cambierà idea". Questa la lettera integrale dell'ex sindaco di Trivero, il geologo Massimo Biasetti.

