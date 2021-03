Diga sul Sessera, M5S: "Il territorio biellese ha bisogno di ben altro"

Il consigliere Rocco Botta e il gruppo M5S di Biella hanno inviato nei giorni scorsi un documento ai rappresentanti nell'attuale governo al fine di sensibilizzarli sulla questione diga della Valsessera. "Il Movimento 5 Stelle biellese e della Regione Piemonte ribadiscono la contrarietà al progetto diga in Valsessera presentato dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese (CBBBV) - si legge nella nota stampa dei pentastellati - progetto attualmente in fase di istruttoria presso il Ministero dell’Ambiente per la valutazione della possibile concessione di proroga relativa alla realizzazione dell’opera, approvata con Decreto VIA n°286 del 1 dicembre 2014 e di cui sono scaduti i termini a fine dicembre 2019.

Tenuto conto di quanto sopra esposto e che la concessione di una “specifica” proroga dei termini definita dal Dlgs 152/2006 deve comunque essere sorretta da solide motivazioni a fronte di elementi concreti ed indiscutibili (ad esempio uno stato di avanzamento nella esecuzione delle opere pari al 30-40%) riteniamo non siano da considerare ed accogliere le istanze di proroga condotte in assenza dei seguenti banali requisiti: un progetto esecutivo approvato, la certezza del finanziamento dell’opera, il cantiere già avviato. Sottolineiamo inoltre che qualsiasi proroga non può essere temporalmente pari o addirittura doppia a quanto definito nel primario atto di approvazione.

Consideriamo che la principale finalità dell’opera era sin dal principio stata indicata come integrazione irrigua dei terreni risicoli della pianura vercellese, e marginalmente di quella biellese, essendo questa assai ridotta. Tuttavia gli studi condotti hanno già chiarito che i dati pluviometrici e la ramificata rete idrica esistente consentono di escludere le aree risicole del Biellese e del Vercellese dal novero delle zone soggette a crisi idrica. Si andrebbe quindi incontro alla distruzione di un’area di elevatissimo valore naturalistico, con relativo potenziale turistico, causando così un danno per il territorio ospitante a fronte di un vantaggio quasi nullo in termini di resa agricola di una provincia confinante.

In conclusione riteniamo assurdo che si possa anche solo pensare di destinare a un’opera inutile per la collettività e dannosa per il SIC Valsessera e di destinare oltre 300 milioni di euro delle risorse del Recovery Fund mentre il Paese e il territorio biellese hanno bisogno di ben altro. Il testo completo è disponibile a questo link.