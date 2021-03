Caucino su accesso atti amministrativi: "Le opposizioni che mi accusano vogliono continuare ad agire nell'irregolarità"

L’assessore regionale al Welfare non accetta di subire gli effetti della macchina del fango e rimanda al mittente tutte le accuse, rincarando la dose e annunciando provvedimenti molto severi, in tutte le sedi opportune, «verso chi ha diffuso una notizia falsa, tendenziosa e gravemente lesiva dell’onorabilità della mia persona e del mio ruolo». E, aggiunge «nei confronti dei Consiglieri che, senza verificare la circostanza, hanno scelto improvvidamente di seguire improbabili "pifferai magici"».

«Intendo - conferma Caucino - riaffermare il principio di legalità in modo da mettere fine, una volta per tutte, al malcostume - ancora purtroppo piuttosto in voga, a quanto risulta - da parte di certi Consiglieri e di taluni funzionari, di poter ottenere dati e informazioni - anche sensibili - al telefono senza poter, peraltro, identificare ufficialmente il chiamante. Sarebbe opportuna l’adozione di un regolamento ancora più rigoroso, per tutti i dirigenti e funzionari oltre che ricordare alle opposizioni che la legge deve essere rispettata sempre».

«E’ troppo facile - prosegue Caucino - credere pedestremente a un articolo di giornale zeppo di falsità, senza verificare la verità dei fatti, e scatenarsi contro la sottoscritta con improbabili comunicati stampa diffamatori e infamanti: si tratta di persone evidentemente impreparate che invito - onde evitare magre figure di fronte ai colleghi e all’opinione pubblica - a ripassare con attenzione norme e regolamenti, visto il ruolo pubblico che ricoprono».

«”La legge è uguale per tutti” - conclude Caucino -, in Regione Piemonte, non è soltanto uno slogan: difenderò la correttezza del mio operato con tutti i mezzi a disposizione e in tutte le sedi».