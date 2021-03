Biella al Centro: "Gli assessori rimborseranno di tasca loro le consulenze inutili?"

"La coalizione Biella al Centro ha depositato una interrogazione che prende spunto dal fatto che la Giunta – nella seduta del 1/3/2021, assente il Sindaco per ovvii motivi di opportunità - ha deciso di non costituirsi parte civile nel processo per peculato d’uso contestato a Claudio Corradino in relazione all’utilizzo della BMW 520 di proprietà comunale per fini privati nei giorni 20, 21 e 22 settembre 2019. Fin qui nulla di particolare: la decisione della Giunta era scontata, in quanto ovviamente gli assessori nominati da Corradino non potevano che credere al Sindaco che ha loro ribadito la propria estraneità agli addebiti contestati e la certezza di aver utilizzato l’autovettura nell’esclusivo interesse del Comune e nel rispetto del proprio incarico.

Però, anche se la decisione era già presa in partenza, per cautelarsi da possibili future contestazioni gli assessori hanno deciso di dare incarico all’avv. Cinzia Picco del foro di Torino per esprimere una valutazione preliminare sulle scelte processuali che il Comune avrebbe potuto adottare, impegnando €2.000, a valere sul bilancio 2021. Poniamo due questioni:

1. il preventivo scritto all’avv. Picco era stato chiesto in anticipo, valutandone quindi la congruità, o si è anche in questo caso utilizzato il metodo 'abbreviato' descritto dall’assessore Silvio Tosi, di basarsi su accordi verbali e attendere poi la parcella del professionista;

2. i membri della Giunta si faranno carico personalmente della parcella dell’avvocato, per non gravare il bilancio comunale di una somma relativa a un parere inutile su una vicenda processuale basata su fatti del 2019 della quale i cittadini non sanno nulla e nulla vogliono sapere, trattandosi di problemi penali del Sindaco sui quali solo la magistratura ha titolo di occuparsi?

Se nel passato questi medesimi assessori lodevolmente dichiararono che avrebbero pagato di tasca loro il rifacimento della stoffa delle poltrone dell’ufficio del Sindaco, non vorranno fare lo stesso anche in questo caso?". Nota stampa a firma di Paolo Robazza, Sara Gentile, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile e Andrea Foglio Bonda.