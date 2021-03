La Bussola del Gruppo Impresa Donna di CNA Biella

Anche per il Gruppo Impresa Donna di CNA Biella sta arrivando il quarto compleanno e quindi la conclusione di questo mandato: il 22 maggio 2021, infatti, si terrà una nuova Assemblea elettiva. E proprio in vista di quella data, il gruppo che rappresenta le aziende femminili del nostro territorio ha deciso di stilare un documento per darsi degli obiettivi da raggiungere e di conseguenza un nuovo metodo di lavoro.

La Presidente Annalisa Zegna ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di questo documento, che il gruppo ha deciso di chiamare “La nostra Bussola”. Che cos’è la “bussola” e a chi è rivolta Il nostro gruppo in questi anni si è spesso confrontato e aiutato nei momenti di difficoltà delle singole componenti, ancora di più nell'anno appena trascorso. I consigli o semplicemente l'ascolto delle problematiche hanno aiutato molte di noi nella loro risoluzione o nell'affrontare insieme determinate paure. Ci siamo per cui chieste se, mettendolo nero su bianco, potevamo trovare un modo per dare indicazioni anche ad altre imprenditrici e per presentare meglio il nostro gruppo, attraverso questo biglietto da visita. E da qui è nata “La Bussola”: un documento che racchiude quello in cui crediamo e che vogliamo fare nei prossimi anni. Tante persone unite che possono indicare la strada giusta, proprio come fa una bussola.

Grazie a questa Associazione, infatti, noi vogliamo continuare ad aiutare e rappresentare una categoria spesso trascurata dai suoi interlocutori. E questo non potevamo farlo di certo da sole: ecco perché la nostra unione è la nostra forza, e ancora una volta lo abbiamo capito quando CNA ci ha permesso di seguire un interessante percorso formativo con personale qualificato. Il percorso formativo svolto Alcune di noi hanno seguito un corso che ci ha permesso di lavorare sulle dinamiche di gruppo: abbiamo potuto comprendere quanto sia fondamentale che tutte diano una mano alle nuove imprenditrici che decidono di entrare a far parte di Impresa Donna, attraverso nozioni utili da condividere. Sicuramente grazie a questo corso abbiamo sviluppato una nuova capacità di aiutare altre donne a mettersi in proprio e a realizzare i propri progetti. Durante il percorso abbiamo imparato anche a conoscerci di più tra noi e a riflettere sui diversi aspetti dell’essere imprenditrici oggi, dai più positivi a quelli negativi.

È stato molto utile prendere consapevolezza del dover guardare dentro noi stesse per avere un’empatia verso le altre. Quindi abbiamo compreso che la via da seguire per poter aiutare altre imprenditrici è essere consapevoli di quello che noi stesse vogliamo ottenere da questo gruppo e dal nostro lavoro. La parola chiave del Gruppo Impresa Donna Per noi la parola chiave è fare rete. Lo scopo di questo gruppo, nei prossimi quattro anni, è quello di far sentire la nostra voce anche ai tavoli della politica del nostro territorio, là dove spesso la figura femminile e soprattutto della donna imprenditrice ha ancora tanto bisogno di essere salvaguardata. Vogliamo lavorare, insieme, sul fronte della parità di genere a tutto tondo, perché è uno dei temi che sentiamo molto nostri, durante i nostri incontri e nella vita quotidiana.

Nei prossimi anni lavoreremo affinché il nostro gruppo non sia più solo un gruppo di imprenditrici, ma un gruppo di imprenditrici Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa che porta idee, valori e concretezza là dove si discute di pari opportunità e della figura della donna nel mondo del lavoro, là dove si può davvero cambiare lo stato attuale delle cose.

Di seguito, il documento: “La nostra Bussola” Il Gruppo Impresa Donna di CNA Biella è nato come punto d’incontro per realtà imprenditoriali femminili all’interno del territorio biellese. L’obbiettivo principale è quello di creare un network formato da imprese femminili che possano, grazie al loro punto di vista unico, aiutare e rappresentare una categoria spesso trascurata dai suoi interlocutori.

Crediamo: • Nella forza del gruppo, al fine di proporre soluzioni a problematiche di natura politica, sociale e lavorativa. • Nel dialogo e nel confronto con altre realtà imprenditoriali femminili, per l’interesse del nostro territorio. • Nella capacità delle donne di affrontare i momenti di crisi per trasformarli in opportunità e crescita professionale. • Nell’unione di tradizione e innovazione, ben rappresentata dall’eterogeneità di imprese del nostro gruppo, dalle più tradizionali e artigianali alle più innovative e digitali. • Nella collaborazione, allo scopo di realizzare iniziative, progetti ed eventi di natura artigianale e non solo, che coinvolgano ogni realtà imprenditoriale femminile del nostro territorio. • Nel sostegno e nel supporto che le donne imprenditrici sanno darsi l’un l’altra: ogni giorno si districano tra famiglia, casa e lavoro e solo loro sanno quanto sia impegnativo e difficile affrontare mille impegni in un’unica giornata!

• Nel sostegno reciproco femminile, quella capacità che soprattutto le donne hanno nel farsi forza a vicenda, nel comprendersi e nello stimolarsi, lanciandosi in nuove imprese e in nuove avventure, senza mai perdere l’entusiasmo. • Nella capacità di provare l’empatia, necessaria per mandare avanti le nostre imprese utilizzando non solo la testa ma anche il cuore. • Nel trasferire e diffondere modelli di successo imprenditoriale femminile da una realtà all’altra, promuovendo così la crescita imprenditoriale femminile. • Nell’importanza di rappresentare una categoria spesso trascurata e dimenticata all'interno del mondo del lavoro, dai livelli più bassi a quelli dirigenziali. • Nella possibilità di cambiare le cose per il bene del Paese, partecipando ai tavoli della politica, delle Istituzioni e delle Associazioni: la donna, in Italia, è ancora l’unica demandata alla cura della casa, della famiglia.

Il congedo di paternità è tra i più bassi in Europa, e le donne che rientrano da una maternità o da una lunga assistenza familiare, non sono messe nella condizione di progredire nelle loro attività al pari degli uomini. Ci siamo unite perché vogliamo: • Creare una rete imprenditoriale forte, organizzata, ben rappresentata e operativa sul Territorio Biellese, in grado di aprirsi anche a nuovi territori, nuovi progetti e nuove sfide. • Sostenere, accompagnare e assistere le donne che si affacciano al mondo dell’imprenditorialità attraverso punti di riferimento presenti ed esperienze personali. • Progettare momenti di condivisione e di formazione per le donne imprenditrici al fine di offrire loro le basi per affrontare al meglio, con consapevolezza e conoscenza il mondo del lavoro e dell’imprenditorialità. • Portare all’attenzione del territorio la figura femminile come imprenditrice; non solo come mamma, moglie, donna di casa. Lo vogliamo fare attraverso iniziative ed eventi che dialoghino con la politica e con tutte le donne imprenditrici del Biellese. • Organizzare eventi e manifestazioni per attrarre nuove associate a CNA Biella e nuove colleghe con cui confrontarci, con cui creare nuove sinergie e relazioni lavorative. • Essere un punto di riferimento per il territorio e in particolare per la figura della donna artigiana, commerciante, lavoratrice autonoma o libera professionista. • Superare le difficoltà insieme trovando ascolto e appoggio all’interno del Gruppo, non per lamentarsi di qualcosa ma, partendo da ciò che non va, provare a migliorare ciò che ci circonda. Lo sappiamo: purtroppo, impegnarsi e fare è una cosa difficile; è molto più facile lamentarsi e non fare nulla. Ma noi vogliamo far parte della prima categoria.

Perché la Bussola: Perché la forza del Gruppo può orientare ed indicare nuove vie alle persone che nei momenti bui, nelle situazioni difficili, possono aver perso la rotta. Tante persone unite, che con i loro modi di pensare possono dare supporto e protezione indicando “la strada giusta”, proprio come fa una bussola.