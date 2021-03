Ubriaco alla guida dell'auto e in orario di coprifuoco: guai per un biellese

Nel corso della nottata, i militari della sezione radiomobile della compagnia Carabinieri di Biella, denunciavano per guida in stato di ebbrezza un 30enne biellese, poiché alle precedenti ore 2 circa, a seguito di controllo alla circolazione stradale effettuato dal personale operante in Biella, veniva sorpreso alla guida della propria autovettura Volkswagen Golf, con tasso alcolemico poco al di sotto dell'1.5.

Patente di guida ritirata, l'uomo veniva altresì sanzionato per la violazione della normativa anti covid-19 sul divieto di spostamento tra le ore 22 e le 5.