Tra truffe e furti ai danni di anziani sacerdoti anche il caso di Mosso: in sei a processo

Sei persone, cinque uomini e una donna, sono a processo per una serie di truffe e furti ai danni di anziani sacerdoti portati alla luce la scorsa primavera da un'inchiesta della Squadra Mobile della Questura di Vercelli. I casalesi Luigi Manzato, 62 anni, Lidia Atteritano, 61, Massimo Minandri, 62, Salvatore Battaglia, 38, Angelo Pizzone 30 e Salvatore Bueti, 65 anni, sono chiamati a rispondere, a vario titolo, di truffa, ricettazione, furto aggravato e riciclaggio. Bueti andrà a giudizio con rito abbreviato, mentre gli altri imputati hanno scelto il dibattimento.

Alcuni di loro sono già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici commessi sempre nei confronti di sacerdoti. Durate diversi mesi, le indagini condotte dagli uomini della Mobile avevano portato alla luce una serie di truffe e furti condotti ai danni di anziani sacerdoti di mezzo Piemonte. Quattro le parti lese, tutti anziani sacerdoti.

A uno di loro, il cuneese don Adriano Calandri che si è costituito parte civile, sarebbero stati sottratti 60mila euro dopo il furto di vari assegni in bianco, poi falsamente compilati ma regolarmente negoziati. Con la stessa tecnica sarebbero stati sottratti rilevanti somme di denaro anche a un parroco dell'Alessandrino, in questo caso per un valore di 35mila euro mentre a un sacerdote 92enne di Mosso (Valdilana) era stata venduta una finta strumentazione per la prevenzione incendi della chiesa.

Nel corso del blitz che aveva chiuso l'indagine a casa degli arrestati e delle altre cinque persone che vennero indagate perché avevano ruoli minori nella vicenda, vennero recuperati oggetti rubati, orologi e denaro contante per un valore di quasi 100mila euro.