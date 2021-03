Stroncato da un male incurabile a 49 anni, Pralungo e Biellese in lutto per Luca Albanese

Aveva 49 anni Luca Albanese, cittadino di Pralungo stroncato da un male incurabile nella giornata di ieri, 18 marzo. "Il calvario è iniziato a ottobre 2020 con il primo intervento - racconta la madre Mariuccia - subito dopo si era ripreso, poi a fine gennaio le sue condizioni sono peggiorate". Da quel momento il dentro e fuori dall'ospedale, fino a ieri.

"Era buono, umile e negli ultimi mesi non l'ho mai sentito lamentarsi nonostante il dolore - prosegue la mamma -. Ringrazio i medici dell'Ospedale di Biella per come si sono presi cura di lui, a partire dai dottori dei reparti di neurologia, chirurgia ed ematologia: tutte persone splendide e professionali".

Luca ha coltivato per anni la sua passione per le moto e da giovane era stato Alpino. Sempre da giovane, era solito andare con gli amici e la sorella Simona a Piedicavallo, lungo il fiume Cervo: proprio a Piedicavallo, nell'area appositamente adibita, la sorella spargerà le sue ceneri. La benedizione, a cura dell'Impresa Funebre Oropa, si svolgerà invece nella Camera Mortuaria dell'ospedale alle 9 di sabato 20 marzo, per poi proseguire per il tempio crematorio.