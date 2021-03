Grave il ciclista travolto in via Ivrea a Biella

Nella tarda mattinata di ieri, attorno alle 11,15, la Polizia locale di Biella è intervenuta per un incidente stradale avvenuto alla rotonda di imbocco per via Pollone. Un ciclista residente in provincia, di 64 anni, è stato urtato da una Fiat Punto guidata da una donna 49 anni che ha subito chiamato i soccorsi.

Gli agenti sono al lavoro per la ricostruzione della dinamica. L’uomo è stato sbalzato dalla bici e l’impatto è stato violento. Successivamente è stato trasportato con il 118 al pronto soccorso in codice rosso e attualmente si trova in prognosi riservata.

Il ciclista secondo le prime ricostruzioni stava percorrendo via Pollone e si stava immettendo nella rotonda, mentre l’auto proveniva da via Ivrea. Oltre a Polizia locale e 118 sono intervenuti i Carabinieri di Occhieppo Superiore per gestire la viabilità. La Polizia locale fa appello a eventuali testimoni di recarsi al comando di via Tripoli.