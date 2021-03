Esce di strada con la sua auto, incidente in piena notte a Brusnengo

Incidente stradale a Brusnengo in via Torino, alle 2 di questa notte. Un'auto è terminata fuori dalla sede stradale con all'esterno dell'abitacolo una persona apparentemente disorientata.

Si tratta di un uomo di 62 anni residente fuori provincia che guidava una Hyundai Kona. Vista l'impossibilità di chiamare la propria famiglia, l'uomo non è proprietario di un cellulare e non ricordava alcun numero di riferimento, è stato chiamato il 118 che ha provveduto al trasposto in ospedale per gli accertamenti.