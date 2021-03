Biella - Operazione lampo della Polizia locale: rubata un'auto e ritrovata nel giro di poco

E' stata rubata nel primo pomeriggio di oggi 19 marzo, una Opel Agila nelle vicinanze di via Lamarmora a Biella. Il proprietario ha segnalato l'accaduto al comando della Polizia locale cittadina che ha messo in atto immediatamente le ricerche.

Infatti, poco dopo, una pattuglia del nucleo pronto intervento, ha ritrovato l'auto aperta nel posteggio di via Conciatori. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all'autore del furto anche avvalendosi delle registrazioni delle telecamere di video sorveglianza.