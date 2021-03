Wondershare UniConverter: il miglior convertitore video per Windows e Mac

I video su YouTube sono una delle principali fonti di intrattenimento in questo periodo di pandemia. Ascoltare la musica o guardare un video consente di passare il tempo in modo piacevole. Ecco perché si ricorre sempre di più alla rete per trovare della buona musica. Sempre più persone ricorrono a Youtube per affrontare meglio questo periodo dove la musica diventa sempre più importante. YouTube è il più grande tra i portali video di musica e può tranquillamente essere definito come il leader del settore. Si tratta della piattaforma di condivisione video più utilizzata al mondo, il canale che permette la visione di video e l'ascolto di musica in maniera gratuita, basta solo avere una connessione a internet.

Come convertire audio e video da YouTube?

La risposta è semplice: esistono diversi siti in rete per convertire musica o video da Youtube, ma non tutti sono affidabili. Ecco perchè abbiamo scelto per voi Wondershare Uniconverter un versatile software di conversione video per PC per sistemi operativi Windows e MacOS. Il software può convertire e trasferire dischi video su Android, iOS, XBOX, VR e altri formati. Con questo software, potete anche scaricare e convertire in modo facile e veloce file audio e video disponibili online. Inoltre, il software consente di registrare l'attività dello schermo del desktop con l'audio. Il software può convertire qualsiasi video velocemente (30 volte più velocemente) e soprattutto senza perdita di qualità. Questo convertitore video vi consente anche di convertire, modificare, comprimere, scaricare e masterizzare video in modo semplice e intuitivo! L'editing video vi consente di apportare modifiche semplici ma efficaci! È possibile tagliare i video, ritagliarli, regolare la luminosità, il contrasto o persino applicare filtri o aggiungere sottotitoli. Wondershare UniConverter può convertire l'audio per lettori audio popolari come iPod classic, iPod touch, Zune e tutti i tipi di altri lettori MP3. Può anche fornire una velocità di conversione del 300%, che è molto più veloce di qualsiasi altro programma di conversione video su Internet. UniConverter converte anche i formati audio più diffusi, inclusa la conversione di file MP3 in AAC, la conversione di file WMA in MP3, la conversione di file WAV in MP3, la conversione di file MP3 in file MKA, la conversione di file audio ad AAC, M4A, APE, AIFF, ecc. Questo programma consente di impostare la velocità in bit dell'audio, il canale audio, la frequenza di campionamento e selezionare un codificatore audio. I formati supportati di win e mac sono diversi, potrebbe saperne di più cliccando qui.

Convertire e comprimere con Uniconverter è semplice

In rete ci sono molte app online gratuite per convertire e comprimere video, però non tutte sono sicure, specialmente se si gestiscono video personali. In questi casi, la soluzione migliore è affidarsi a UniConverter. L'applicativo UniConverter offre molto spazio quando si tratta di convertire video in un formato diverso o comprimerli in una dimensione più piccola. Inoltre, esistono diversi formati audio-video e non tutte le app offrono il supporto richiesto. Grazie ad UniConverter potrete scegliere tra una vasta gamma di formati video e qualità di compressione e personalizzare le dimensioni e la qualità del video secondo le vostre esigenze. La funzione di compressione video del software consente di ridimensionare e ridurre i file. Potete scegliere la funzione di compressione automatica del software o scegliere di selezionare la dimensione del vostro file e altri parametri per comprimere i file. È disponibile anche l'anteprima per i primi 20 secondi del file compresso. È molto facile convertire un video nel formato che preferite, basta trascinare il video in questione in Wondershare UniConverter o caricarlo dai tuoi dispositivi. Quindi personalizzare il video modificando, comprimendo e impostando il formato e la risoluzione. Tutti i vostri video saranno perfettamente configurati per una conversione senza interruzioni.