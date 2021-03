Dal Lions Club Biella La Serra 75 pacchi alimentari per le famiglie di Cavaglià in difficoltà

Continua per il Lions Club Biella La Serra, con sede in Roppolo, il progetto “La Serra

Solidale” in collaborazione con il “Codè CRAI Ovest”, che consiste in un fattivo piano di

aiuto alle persone in difficoltà residenti nel nostro territorio con la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie segnalate dalle relative amministrazioni

Comunali. Sabato 20 marzo saranno consegnati al Comune di Cavaglià una prima fornitura di 75 pacchi alimentari, altri ne verranno consegnati anche al Comune di Dorzano. "Da sempre vicini alle amministrazioni pubbliche, enti e fondazioni no profit con varie iniziative - spiegano i vertici dell'associazione - il nostro Lions Club quest’anno vuole venire incontro alle problematiche create dal momento di emergenza sanitaria ed economica nel nostro territorio che si snoda lungo la collina morenica della Serra".