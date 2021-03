Candelo, Veronese propone vaccini nei locali del paese: "Rivivrebbe l'economia"

Campagna "vaccination bar". Questa la proposta del consigliere di minoranza Elettra Veronese e del suo gruppo Candelo per Tutti. "Vaccini nei bar, nei ristoranti e al cinema di Candelo con aperitivo in omaggio pagato dal Comune" spiega Veronese nel dettaglio. "Altro che noiosi gazebo! Non saremo certo i primi al mondo a farlo, ma tra i più rapidi a cogliere le opportunità, magari sì. Rivivrebbe l’economia, rivivremmo tutti noi".