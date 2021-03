Tollegno, minoranza segnala incuria nei parchi e sindaco risponde: "Purtroppo ci sono diverse priorità"

Nei giorni scorsi la minoranza del comune di Tollegno guidata dal consigliere Davide Lesca aveva segnalato una situazione di incuria e degrado nei parchi e nelle aree verdi del paese (leggi qui). Sulla vicenda è intervenuto il sindaco, Pier Giuseppe Acquadro: "Purtroppo ci sono diverse urgenze e priorità - spiega - bisognerebbe riuscire a fare tutto ma quando non c'è la completa disponibilità economica ci si ritrova come amministrazione a fare certe scelte. Per quanto riguarda la scuola materna posso dire che è stata chiusa un anno fa e spostata in un altro edificio per questioni legate alla pandemia. In ogni caso, siamo al corrente della situazione ma purtroppo per sostituire i giochi e fare i lavori che devono essere fatti servono cifre consistenti di cui al momento non disponiamo. Conosciamo la situazione e dalle prime stime un intervento discreto prevede l'impiego di almeno circa 80mila euro. Per affrontare questo problema abbiamo comunque pensato di mettere da parte il gettone presenza di sindaco e consiglieri: al momento non riusciamo a fare di più".