Quali opportunità per il nostro territorio su welfare e sanità?

"Il tavolo Welfare e sanità del PD Biellese ha incontrato i propri consiglieri regionali per discutere sui temi inerenti il futuro del settore e le eventuali proposte. Incontro che ha drammaticamente evidenziato che la Regione Piemonte non ha nessuna visione di futuro, in questo, come in altri settori. Negli anni il servizio sanitario è stato depauperato di risorse e investimenti. Oggi paghiamo il salatissimo conto, un prezzo enorme dovuto a questa mancanza di visione che si è trasformata in una forma di povertà.

Il nostro territorio, in particolare, essendo tra i più anziani d'Italia, ha bisogno di investimenti importanti nei servizi sociosanitari. Occorre investire in nuove tecnologie, in medicina territoriali, in formazione e in medici di territorio. Al contrario, sentiamo parlare a livello regionale di una fantomatica Azienda Zero alla quale saranno devolute tutte le risorse che impoveriranno ulteriormente i territori senza alcuna attenzione alle richieste inoltrate.

Il piano sanitario regionale fa acqua da tutte le parti: l'assessore non esiste e nemmeno la progettazione. Dobbiamo ripensare alle professioni di cura e assistenza per gli anziani, non solo quelli nelle RSA, ma anche e soprattutto per chi vuole restare a casa, occorre ripensare i servizi domiciliari e territoriali.

Fondamentale, una riflessione progettuale, con una visione di territorio e futuro che questa giunta regionale ha ampiamente dimostrato di non avere. La sanità non può essere disgiunta dal welfare, perché le attività di supporto alle famiglie, alle persone necessitano di programmazione, di coesione, di sinergie. Il Recovery Fund offre un'opportunità unica che deve essere colta ora, mai come oggi, su questi temi urge una svolta vera e innovativa.

Non dobbiamo dimenticare l'anno di grave crisi pandemica, che ha spalancato le porte a nuovi deficit (che si sommano a quelli precedenti):abbiamo bisogno di mettere insieme alta qualità, progettualità e governance nei settori socio sanitari. Il Partito Democratico Biellese continua incessantemente a lavorare al fianco dei consiglieri regionali del PD per promuovere iniziative di ampio respiro. Chiediamo alla giunta Cirio di ascoltarci e di investire sui territori". Questa la nota stampa di Rita de Lima Segretaria e referente tavolo Welfare e sanità PD Biellese