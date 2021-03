Fratelli d’Italia celebra i 160 anni dell’Unità nazionale con Le radici della memoria

Ieri la Federazione di Fratelli d’Italia Biella ha voluto essere presente con i propri militanti e dirigenti presso il parco della Rimembranza di Biella-Chiavazza, Piazza Don Felice Maria Gatto.

Così il Segretario Provinciale Cristiano Franceschini: “Il 17 marzo ricorre il centosessantesimo anniversario dell’Unità d’Italia. Tale importante ricorrenza anticipa la celebrazione del centenario della tumulazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria ed il centenario dell’istituzione dei Viali e dei Parchi della Rimembranza in onore dei caduti della Prima Guerra Mondiale, presenti ormai in ogni città ma non sufficientemente curati e quindi onorati. Abbiamo voluto conferire nuovo lustro e onore al posto simbolo della nostra identità e dei valori patriottici, contribuendo così alla sua riqualificazione e dimostrando il nostro amore per l’Italia”.

L’iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa online dal presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni insieme con i responsabili dei Dipartimenti Ambiente e Difesa, Nicola Procaccini e Salvatore Deidda:“Fratelli d’Italia porterà in Parlamento una mozione per impegnare il Governo ad occuparsi della riqualificazione dei Parchi della Rimembranza e proporrà anche di piantare nuovi alberi in questi parchi” ha dichiarato Giorgia Meloni.