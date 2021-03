Diga sul Sessera, Italia Viva: "I problemi del Biellese non si risolvono con opere ciclopiche"

Riceviamo e pubblichiamo:

"La Giunta regionale del Piemonte, presieduta da Alberto Cirio, facendo proprio il progetto del Consorzio di bonifica della Baraggia, intende stanziare un miliardo di euro del Recovery Plan per la costruzione della diga in Valsessera: 300 milioni, il costo dell'opera, ai quali si aggiungono 700milioni per le tubature e altri interventi per portare l'acqua in pianura. Il nuovo invaso verrebbe realizzato a valle di quella, più piccola, già esistente. Un'opera capace di accumulare 12.500.000 metri cubi di acqua, con uno sbarramento in calcestruzzo di 94 metri d'altezza e 39 metri di spessore.

Come più volte denunciato dall'ex consigliere regionale Vittorio Barazzotto, la costruzione, se realizzata, stravolgerà il clima della regione, modificherà radicalmente l'ambiente, non apporterà nessun beneficio all'agricoltura che, peraltro, occupa solo il 2% dei biellesi. Sostenere che l'opera è necessaria per incrementare il turismo è una bizzarra teoria priva di qualsiasi riscontro reale. Italia Viva è fermamente contraria alla sua realizzazione e invita le forze politiche e l'opinione pubblica del territorio a fare quadrato affinché l'opera non trovi compimento.

I problemi del Biellese non si risolvono con opere ciclopiche ma con progetti atti a ridurre la disoccupazione giovanile, a incrementare i collegamenti tra il capoluogo e le valli, ad arrestare lo spopolamento dei comuni, a contrastare l'invecchiamento della popolazione".