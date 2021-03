Chiorino su linguaggio dei segni: "Traguardo importante per garantire partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva"

“Oggi è stato raggiunto un traguardo importante" – così l’assessore all’istruzione Elena Chiorino al parere favorevole in VI Commissione Consiliare alla proposta di regolamento della Giunta alla legge 9/2012 sul riconoscimento della lingua italiana dei segni (LIS) che garantisce la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

"Il passaggio di oggi conferma l’impegno della Regione per l’insegnamento e la diffusione della Lingua Italiana dei Segni e, più in generale, per l’abbattimento tutte le barriere fisiche, ma anche linguistiche, che impediscono alle persone con disabilità di poter accedere a tutti gli strumenti utili per la loro formazione e per il loro percorso lavorativo. Nessuno deve essere lasciato indietro".

Il testo affronta anche il tema dell’apprendimento degli studenti sordi attraverso l’uso di metodologie didattiche e servizi innovativi che favoriscono l’inclusione e prevengono la dispersione scolastica. Sono previsti, inoltre, percorsi formativi destinati a insegnanti, operatori scolastici, educatori a supporto dell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, la promozione di accordi con emittenti televisive pubbliche e private del territorio per la realizzazione di trasmissioni con traduzione simultanea della LIS e sottotitolazione, e azioni di sensibilizzazione per percorsi di orientamento e inserimento lavorativo delle persone sorde.