Filo: Intervista a Alessandro Barberis Canonico - Presidente di Milano Unica VIDEO

Apre le porte della sua azienda Alessandro Barberis Canonico – Presidente di Milano Unica e amministratore delegato della Vitale Barberis Canonico – per illustrare l’importanza della filiera sia per quanto riguarda la produzione sia per quanto riguarda il mondo delle fiere, dove quelle produzioni vengono presentate. Nell’Episodio 4 di “Con le mani”, il ciclo di incontri organizzato da Filo con alcuni importanti testimonial del mondo tessile, Barberis Canonico spiega come si sviluppa la sinergia tra le aziende che espongono a Filo e quelle che espongono a Milano Unica, aziende che rappresentano la testimonianza concreta della completezza della filiera tessile.

Nel corso dell’intervista, Barberis Canonico individua nella presenza di Filo nell’area Tendenze di Milano Unica il momento che riassume ed esalta la sinergia targata Made in Italy, che sta alla base del successo del tessile-abbigliamento italiano nel mondo. Il filmato dell’intervista ad Alessandro Barberis Canonico è già on line, visibile sul sito web di Filo (https://filo.it/con-le-mani-episodio-4-alessandro-barberis-canonico/). La video-intervista è diffusa anche attraverso YouTube e i social del Salone (Facebook, Twitter, Instagram).

I tre appuntamenti precedenti del ciclo di interviste “Con le mani” hanno visto interventi di Franco Ferraris (https://filo.it/con-le-mani-episodio-2/), amministratore delegato del Lanificio Ermenegildo Zegna, Gianfranco Di Natale (https://filo.it/con-le-mani-episodio-3/), direttore generale di Sistema Moda Italia e direttore di Confindustria Moda, e di Paolo Monfermoso (https://filo.it/24-febbraio-2021-filo-guarda-avanti/), general manager di Filo. La 56a edizione di Filo è fissata per il 29 e 30 settembre 2021 al MiCo di Milano.