Fare carriera in azienda o creare una nuova azienda? Ne parliamo stasera con Francesco Ferraris e Christian Zegna

Nelle puntate precedenti c’è stato un tema ricorrente, un argomento che è emerso in modo trasversale: le competenze necessarie al futuro dell’industria e al futuro del territorio.

Nella puntata di oggi, in diretta alle 18 sulla pagina Facebook di Newsbiella, parleremo in modo più approfondito proprio di questi aspetti: se le persone sono al centro di ogni impresa, cosa devono sapere per riuscire a sviluppare i loro talenti anche nel mondo del lavoro? Contano più le competenze tecniche o le soft skills? Il sogno di uno studente, oggi, è “fare carriera” in un’azienda o “fare” proprio una nuova impresa?

Ne parliamo con Christian Zegna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, e con Francesco Ferraris, vice presidente Uib con delega all’Education.