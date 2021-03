Spazio Ragazzi Divertistudio non si ferma e propone lezioni individuali a domicilio

Spazio Ragazzi DIVERTISTUDIO non si ferma mai e propone un nuovo servizio di lezioni individuali a domicilio per bimbi & ragazzi che frequentano le scuole elementari e medie. Spazio Ragazzi Divertistudio nasce per aiutare le famiglie, i genitori a conciliare il tempo lavorativo con il tempo familiare accompagnando i bimbi nel loro cammino di crescita.

Il servizio ha sede in Piazza falcone 3 a Biella e si rivolge ai bimbi e ai ragazzi dai 5 ai 13 anni, svolge attività di doposcuola durante l'inverno e attività di Centro estivo per tre mesi consecutivi durante l'estate. Commenta la Responsabile Selena Minuzzo "Nonostante questo difficile periodo, non possiamo fermarci, abbiamo pensato ad un nuovo servizio di lezioni individuali a domicilio con un personale qualificato. L'obiettivo è continuare ad aiutare i bimbi a fare i compiti e ad apprendere un adeguato metodo di studio, sostenendo tutte le famiglie".

Per chi ha necessità può contattarci per concordare tempi e orari. Per informazioni potete contattare 348.0188561 oppure scrivere a divertistudio@gmail.com.