Cossato, la Biblioteca festeggia mezzo secolo di vita: oltre 40mila testi per i cittadini

La Biblioteca di Cossato festeggia il mezzo secolo di vita. Era il 13 marzo 1971, quando le porte della Biblioteca comunale si aprivano ai cittadini, nella palazzina di via Marconi 12 prima del trasferimento nell'attuale sede di Villa Ranzoni nel 2009. Dal 2017 la Biblioteca è entrata a far parte del Polo Bibliotecario Biellese.

Attualmente, nei giorni dell'emergenza Covid, è attivo il Prestito a Porte Chiuse, con la possibilità di prenotare testi al numero 015.9893522. Ma sono tanti i progetti all'ordine del giorno, come spiegato sui propri canali social: “A partire dal 2021 la biblioteca ha aderito al progetto Nati per Leggere per favorire la pratica positiva della lettura ad alta voce in famiglia e per favorire lo sviluppo cognitivo e relazionale del bambino. Un'iniziativa coordinata dalla Regione Piemonte e realizzata grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Città di Biella”.

In 50 anni di attività la Biblioteca di Cossato ha aumentato il proprio patrimonio librario: sono 40.530 i tomi presenti in sede; nel 1971 erano soltanto 2.768. Aumentati anche i prestiti: 25.400 nel 2019, a fronte dei 2.514 del 1978. “Oltre al patrimonio librario, la biblioteca accoglie una ricca emeroteca ed una videoteca comprendente circa 2600 DVD – concludono i responsabili - All’interno è inoltre attivo un punto Internet gratuito con 5 postazioni”.