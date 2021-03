All'Accademia Biellese si parla di reincarnazione e rinascita dell'anima

Nuovo incontro dell'Accademia Biellese da non perdere, in programma domenica 21 marzo, alle 15.30 in webinar zoom.

“In questo sesto appuntamento con il paranormale affronteremo l'argomento della reincarnazione, la rinascita dell'anima, o dello spirito di un individuo, in un altro corpo fisico, trascorso un certo intervallo di tempo dopo la sua morte terrena – spiegano - Molti di voi penseranno che la Metempsicosi (reincarnazione) sia una credenza con un'origine orientale, indiana, invece la dottrina della reincarnazione è una delle più diffuse e antiche convinzioni di cui l’uomo si è fatto portavoce nel corso del tempo, è sopravvissuta in contesti ed aree culturali anche molto distanti tra loro, tranne che, in buona parte dell’Occidente, in particolar modo dove la religione dominante è il Cristianesimo. Della reincarnazione/metempsicosi ne parlano i filosofi greci Olimpiodoro che la chiama metensomatosi, Plotino, Pitagora e Platone. Anche alcune delle prime sette cristiane come i Sethiani, gli gnostici e Origene (teologo cristiano)Credevano nella reincarnazione come metodo di purificazione dell'anima, e solo con il Sinodo di Costantinopoli del 553 convocato dall'Imperatore Giustiniano che si pose fine a questa credenza nel Cristianesimo. La reincarnazione è un fenomeno reale, una falsa credenza o una mera consolazione per l'essere umano? Le ipnosi regressive sono una prova dell'esistenza delle vite precedenti? In questa lezione di Parapsicologia viaggeremo attraverso i millenni fino ad arrivare ai giorni nostri e alle recenti teorie del Professore Corrado Malanga per cercare di risolvere questo enigma. Siete pronti a viaggiare nell'anima?”.

