Dal Nord Ovest – Auto finisce nel canale

Incidente stradale autonomo nel territorio di Livorno Ferraris, con un'auto che ha terminato la sua corsa all'interno del canale laterale la carreggiata. Il sinistro è avvenuto oggi, intorno alle 9.20. Sul posto, oltre alla pattuglia dei Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e i sanitari del 118 per le cure del caso al conducente.