Pollo al veleno servito in un giardino. Salvi i cani che non abboccano

Ancora un attacco verso gli animali, gli amici a quattro zampe, i compagni di tante avventure. E' sìuccesso l'altro giorno a Cerrione in via Crosa. Ignoti avrebbero tentato di avvelenare tre cani gettando nel giardino un pollo con all'interno verosimilmente veleno per topi.

La proprietaria si è accorta del fatto intorno alle 13 e immediatamente ha avvisato e portato i suoi animali dal veterinario. Fortunatamente le bestiole sono state più furbe e non hanno ingerito neanche un boccone di quel "delizioso" piatto servito forse all'ora di pranzo.

Di ritorno dal medico, la biellese ha poi allertato i Carabinieri. Ora potrebbe procedere con una denuncia contro ignoti. Ricordiamo che qualora si trovi un boccone o qualsiasi pacchetto sospetto, bisogna allertare subito le forze dell'ordine al fine di poter far analizzare il contenuto, chiaramente senza toccarlo prima.