Giornata nazionale in memoria delle vittime Covid, anche Biella ricorda FOTO

Stamane, 18 marzo 2021, a Palazzo Oropa osservato minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta per la Giornata Nazionale in Memoria delle vittime del Covid. "Al mio fianco -scrive sulla pagina social il sindaco Claudio Corradino- oltre al vicesindaco Giacomo Moscarola, i responsabili della Protezione Civile Città di Biella che con l’ausilio dei tanti volontari hanno svolto e continuano a svolgere un incessante lavoro, a favore della cittadinanza, in questo difficile momento di pandemia. Ringrazio per la presenza e la disponibilità il maestro Massimo Folli". Quest'ultimo ha infatti suonato il "Silenzio".

A seguire il Comune di Biella, unitamente ad altri 21 comuni del territorio con l’auspicio di una condivisione ancora più ampia, ha aderito all’iniziativa dell’associazione Emanuele Lomonaco Far Pensare. L’appuntamento era in programma all’Ospedale di Biella e oltre agli amministratori comunali erano presenti il Prefetto di Biella Franca Tancredi, il presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin e la direzione generale e sanitaria dell’Asl Biella. Dopo un momento di raccoglimento e riflessione, è stato inaugurato nell’aiuola antistante l’obitorio un Ginkgo Biloba, albero antico, luminoso e soprattutto simbolo di resilienza naturale, essenziale per la sopravvivenza nelle avversità. Tutte le amministrazioni che hanno deciso di aderire al progetto nei prossimi giorni dedicheranno uno spazio al Ginkgo Biloba.

Nel caso del Comune di Biella l’area individuata si trova all’interno dei Giardini Zumaglini. Al termine della cerimonia l’associazione Emanuele Lomonaco Far Pensare ha consegnato alle amministrazioni una targa per ricordare quanto sia fondamentale, oltre alla memoria, il valore della solidarietà e dell’impegno nella cura degli altri.