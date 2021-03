Biella - Non risponde alle chiamate, anziano trovato morto in casa

Non risponde alle continue chiamate degli assistenti sociali che avvisano subito la centrale operativa. Ieri, sono intervenuti così i Vigili del Fuoco per l'apertura porta, i Carabinieri e l'ambulanza del 118, in strada Marghero a Biella.

Purtroppo l'anziano viene trovato nel suo alloggio ormai morto. Si tratta di Renato Spalla di 81 anni residente in città. I militari provvedono così ad avvertire i famigliari. La causa del decesso è avvenuta per arresto cardiocircolatorio. I funerali avverranno venerdì 19 marzo alle 9 partendo dalla chiesa parrocchiale di San Biagio.