Casa Sardegna a Biella, i nuraghi verso l’UNESCO

Da Biella, che nel corso del 2019 ha ottenuto il riconoscimento di “Città Creativa UNESCO”, l’appoggio al Comitato “La Sardegna verso l’UNESCO” affinché l’Isola con il suo patrimonio paesaggistico, archeologico, storico, artistico e culturale diventi patrimonio dell’umanità.

Scelte tra oltre 15.000 fotografie, 377 tessere a rappresentare tutti i comuni dell’Isola, compongono i dodici mosaici che illustrano Su Calendariu 2021 edito dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella in collaborazione con la Fondazione di Partecipazione Nurnet - La rete dei Nuraghi.

Questa generale presa di coscienza, cresciuta attorno al tema del riconoscimento dei monumenti della Civiltà nuragica nel Patrimonio dell’Unesco, contiene un valore sociale e sollecita la tutela e la valorizzazione di un bene che appartiene non solo alla Sardegna ma all’intera comunità mondiale. Un bene che deve essere fatto emergere, perché in linea con la visione di sostenibilità e di tutela degli Eccezionali Valori del Patrimonio Mondiale, alla base della Convenzione Unesco, della Convenzione di Faro e dei più recenti programmi della Comunità Europea e dei suoi Stati Membri. In linea con le più moderne teorie dell’economia della conoscenza e della capacità intrinseca di sviluppare ricchezza tramite il sapere, la Sardegna verso l’Unesco mira a dar vita ad un progetto di rinascita della comunità isolana.