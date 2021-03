Pella si unisce al ricordo vittime del Covid: “Un minuto di silenzio per un evento che ha sconvolto nostre vite”

Anche a Valdengo bandiere a mezz'asta per ricordare le oltre 100mila vittime italiane del coronavirus. A unirsi al cordoglio il sindaco e vicepresidente vicario dell'Anci Roberto Pella: “Un minuto di silenzio per le vittime, le loro famiglie e per un avvenimento che ha sconvolto le nostre vite e il nostro Paese – scrive in una nota stampa - Con l'impegno di fare tutto quanto possiamo, come sindaci e amministratori locali, per alleviare la portata ancora troppo grande di questa pandemia; per riconoscere il lavoro di chi, in prima linea, salva vite ogni giorno; per ricostruire, a partire dai territori, le nostre comunità e il nostro Paese”.