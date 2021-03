"Giovedì in diretta" con il Gruppo Giovani Uib: come evolve il nuovo modello di impresa verso Industria 4.0

"Industria 4.0 si basa sull'interconnessione dei dati all'interno dell'azienda, rendendo il flusso di lavoro più snello e veloce, in cui l'uomo gestisce il dato, non è più chi lo crea. È un modo di fare impresa a 360°, tocca tutti i reparti in ogni sua componente: questo genera una sfida importante per rimanere competitivi sul mercato" ha spiegato Riccardo Stefani, che nella sua azienda, lo Scatolificio Biellese, ha avviato una profonda trasformazione organizzativa in ottica "4.0":

"Abbiamo iniziato questa trasformazione nel 2018 e prevediamo di completarla entro il 2024 - ha puntualizzato Stefani - si tratta di adeguare i macchinari ma, soprattutto, la mentalità in azienda".

Lorenzo Grosso, fondatore di Hypermec, ha aggiunto: "L'interconnessione uomo-macchina molto spinta è l'elemento più interessante della Quarta Rivoluzione Industriale e va considerato non solo all'interno dell'azienda ma anche nel rapporto con i fornitori, i clienti e gli stakeholder esterni. Le competenze che saranno richieste alle persone saranno sicuramente diverse rispetto ad oggi e la macchina sarà il migliore amico dell'uomo, in un rapporto simbiotico, togliendogli attività noiose e routinarie per cimentarsi sulla parte più creativa che è la peculiarità dell'uomo".