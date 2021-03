Casapinta, all'ambulatorio comunale la preadesione per il vaccino

La Regione Piemonte ha promosso la campagna “Il Piemonte ti vaccina” rivolta alle persone di età compresa tra i 70 e di 79 anni (nati tra il 1 gennaio 1942 ed il 31 dicembre 1951), al personale, docente e non docente, che lavora nelle scuole di ogni ordine e grado, ed ai volontari della protezione civile, le quali possono manifestare la propria preadesione al vaccino, con pochi passaggi ed informazioni, sul sito internet www.ilpiemontetivaccina.it .

La richiesta arriverà in modo automatico al medico di famiglia, che si accorderà con il paziente per fissare la data della vaccinazione nel suo ambulatorio, oppure in un altro locale messo a disposizione dall’azienda sanitaria.

A Casapinta, le persone in difficoltà nella preadesione on line possono recarsi presso l'ambulatorio comunale ogni giovedì, dalle 14 alle 15:30, muniti di tessera sanitaria, oppure chiamare in comune.