Aperte le iscrizioni ai corsi sulla caccia

L’Atc-Ca Bi1 organizza una serie di corsi sulla caccia per i quali sono aperti le pre-adesioni. C’è tempo per manifestare la volontà di iscriversi fino al 31 marzo 2021, data ultima dopo la quale saranno confermati e sarà comunicato anche il costo.

“Visto il periodo attuale e l’acuirsi della pandemia – spiega il presidente Guido Dellarovere – siamo certi che i corsi saranno online. Dobbiamo però, entro fine mese, prima di diffondere un calendario ufficiale, sapere se e quante persone sono interessate”. Tutti gli interessati possono pre-iscriversi inviando una mail, all'indirizzo: info@atcbi1.it

I corsi, nel dettaglio, sono: 1) “Sicurezza per il cinghiale e la volpe” (corso necessario per partecipare al contenimento della specie), 2) “Ungulati e tipica fauna alpina”, 3) “Caposquadra per cinghiale”, 4) “Guardie volontarie con la disponibilità e collaborazione della Provincia”, 5) “Caccia di selezione all’interno dei parchi con la disponibilità e collaborazione di enti e parchi”, 6) “Abilitazione venatoria per nuovi cacciatori in collaborazione con le associazioni venatorie”, 7) “Monitorare beccacce”.