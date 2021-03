Withu Bergamo-Edilnol Pallacanestro Biella, ecco il prepartita: numeri e statistiche

Turno infrasettimanale in trasferta per Edilnol Pallacanestro Biella che questa sera alle ore 20:30 al Pala Agnelli affronterà Withu Bergamo, nel match valido per la 24ª giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West, girone verde.

I lombardi, con 6 gare vinte e 14 perse, arrivano da tre sconfitte consecutive e si trovano in ultima posizione in classifica.La formazione di coach Calvani, che si è rinforzata con il cambio dell'americano, acquisendo così pericolosità e vitalità offensiva, è una squadra atletica che difende molto bene. Il quintetto titolare è formato dal playmaker Zugno, giocatore con più di 30' a partita, nei primi 5 della Lega per assist, dalla guardia americana Jones, dall'ala piccola Da Campo uno dei migliori difensori della squadra, dal quattro Pullazi, miglior realizzatore della squadra e dal centro americano Easley.

Dalla panchina escono l'esperto Masciadri che completa il pacchetto dei lunghi e quattro ragazzi Under: il play Parravicini, l'ala Vecerina, l'ala piccola Bedini e il lungo atletico classe 2001 Seck. Iacopo Squarcina (Head Coach Edilnol Biella): “Contro Bergamo sarà una partita tosta. Abbiamo speso tanto nelle ultime tre gare, specialmente dal punto di vista delle energie mentali. Dobbiamo continuare a capire che la nostra strada per raggiungere la salvezza è fatta di sacrificio, di difesa e di gente che non ha paura di affrontare nessuno in qualsiasi campo”.

Marco Laganà (Playmaker Edilnol Biella): “La gara vinta contro Piacenza è stata fondamentale per continuare a lottare per la nostra salvezza. In alcuni momenti riusciamo ad avere molta più energia dei nostri avversari, dobbiamo proseguire così fino alla fine a cominciare dalla gara contro Bergamo ”.