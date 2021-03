Pietro Micca Ginnastica Artistica, splendido oro per Giorgia Mazzola. Bronzo per Arianna Bottigella

Sabato 13 marzo si è svolta a Pianezza la seconda prova individuale Silver LE. A scendere in pedana per i colori della Pietro Micca nel campionato senior 1 Giorgia Mazzola che porta a casa un bellissimo oro e il primato a parallele. In junior 3 bronzo per Arianna Bottigella all'all around e miglior punteggio a corpo libero. Per Valentina Carnini il rientro dopo l’infortunio e obiettivo centrato per la conquista, insieme alle compagne, della finale nazionale prevista a Rimini.

Le " grandi" della Pietro Micca, accompagnate in gara da Laura Martinelli e Giulio Andreotti, hanno affrontato la gara con maturità, impegno e la dedizione che sempre le contraddistinguono.

Domenica 14 marzo a Torino seconda gara individuale Gold Allieve L1. Prima assoluta per le "piccole” classe 2012 della Pietro Micca. Accompagnate in gara da Anna Fongaro, Mantoan Viola sale sul terzo gradino del podio e Delpiano Giorgia si classifica nona. Nonostante l'esordio ricco di emozioni, le piccole ginnaste hanno saputo avere la giusta concentrazione e determinazione per ottenere un risultato che ha premiato il lavoro svolto in palestra.

Soddisfazione per la direttrice tecnica Marica Giovannini che settimana dopo settimana vede crescere le sue ginnaste e affrontare con la giusta mentalità le sfide e le non poche difficoltà.