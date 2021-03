Nuoto, prime medaglie e soddisfazioni per lo Sport Club Pralino

Lo scorso weekend lo Sport Club Pralino ha partecipato ai campionati italiani assoluti primaverili di nuoto pinnato e ha portato a casa i primi risultati della stagione. A brillare, Giorgia Destefani, che conquista due ori nei 100 e 200 metri mono realizzando i due nuovi record italiani di seconda categoria e si posiziona inoltre terza nei 50 metri mono e quarta nei 50 metri apnea.

Assieme a lei, Giulia Cerchi, specialità pinne, brilla tra le avversarie e porta a casa tre ori nei 100,200,400 metri e un argento nei 50 metri. Valentina Basso, specialità mono, si fa spazio tra le avversarie e conquista il quarto posto nei 200 e 800 metri, e il sesto posto nei 400 metri. La compagna Carlotta Colombo si posiziona quattordicesima nei 200 metri mono, tredicesima nei 400 metri mono e sesta negli 800 metri mono, mentre Giorgia Panuccio si cimenta per la prima volta nei 1500 metri mono posizionandosi settima, mentre per la distanza 400 metri mono si posiziona quindicesima e per gli 800 metri mono si posiziona nona.

Giulia Fetescu raggiunge l’undicesimo posto nei 50 metri mono e 50 metri apnea e il tredicesimo nei 100 metri mono. Passando alle atlete più grandi, che gareggiano nella categoria assoluta, a farsi spazio tra le avversarie troviamo Gaia Savioli che strappa un argento negli 800 metri mono e due bronzi nei 400 e 1500 metri mono, mentre la compagna Carolina Trocca si posiziona terza nei 400 metri pinne e seconda nei 100 e 200 metri pinne; la sorella Greta Trocca, specialità mono, si classifica quinta nei 1500 metri, dodicesima nei 400 metri e ottava negli 800 metri. Per quanto riguarda il settore maschile, il giovane Pietro Pernici raggiunge il diciannovesimo posto nei 50 metri pinne, il ventiduesimo nei 200 metri pinne e il ventitreesimo nei 100 metri pinne; Loris Zapparoli, categoria assoluta, si classifica trentaquattresimo nei 50 metri pinne e trentaduesimo nei 100 metri pinne.

Per concludere, la staffetta 4x50 monopinna composta da Greta Trocca, Valentina Basso, Gaia Savioli e Giorgia Destefani conquista il terzo gradino del podio assoluto, mentre la staffetta 4x50 metri pinne composta da Valentina Basso, Giorgia Destefani, Carolina Trocca e gIULIA cerchi conquista il primo gradino del podio assoluto. È stato un weekend di successi per lo Sport Club Pralino che ha portato a casa tante medaglie e qualche record che ha reso fieri gli allenatori Emiliano Zanella e Monica Facelli.

Gli allenamenti continuano e la prossima settimana alcune delle ragazze saranno impegnate nella Coppa del Mondo a squadre che si terrà in Italia, a Lignano Sabbiadoro e vedrà la partecipazione, nel rispetto delle norme anticovid, di atleti provenienti da tutto il mondo.