Ginnastica Biella ancora a podio a Torino

Ancora un podio per le giovanissime atlete della Ginnastica Biella. A Torino, accompagnate da Irina Sitnikova, le più giovani atlete delle società, hanno svolto una grande gara, nonostante alcuni errori.

In pedana per gli individuali Gold Allieve L3, Rebecca Cangiano prima e Veronica Pastorato seconda, hanno svolto una gara all'attacco. Decimo posto per Giulia Gaggino.

In categoria Allieve L4 infine, ancora sul podio Agnese Vella con un meritato terzo posto. La giovane, ha portato in gara elementi nuovi e difficili, che le hanno complicato non poco la prova.