Che bella prova Rally & Co, a 7 anni De Grandi ottiene posizioni importanti a Franciacorta

Weekend in pista quello appena trascorso per il baby pilota di Postua Leonardo De Grandi di soli 7 anni che ha difeso i colori della scuderia biellese Rally & Co. Sul circuito di Franciacorta si è infatti disputato il secondo appuntamento del campionato Kartsport circuit al quale Leonardo guidato dal team Ghidella e seguito da papà Luca e mamma Giada ha partecipato a bordo del suo Evo kart nella categoria 60 mini.

In gara 1 dopo alcuni rocamboleschi testacoda dei suoi avversari che lo hanno penalizzato è riuscito a salire sul gradino più basso del podio ottenendo il terzo posto a soli 0,181 centesimi dal vincitore mentre in gara 2 un ottimo secondo posto a 4,994 secondi dalla prima posizione.

“Ha soddisfatto sia il team che la scuderia laniera e perché no anche la famiglia nella quale la passione per i motori si tramanda da padre in figlio – spiegano - anzi da nonno a nipote visto che Pier giacomo Novelli ha corso e disputato pensate i primi rally lana agli inizi degli anni '70”.