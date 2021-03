Festa del papà, da Cioccolato TAF Zeppole di San Giuseppe e tante altre idee al cioccolato FOTO

A volte è burbero a volte è simpatico, ma è e sarà per sempre il miglior uomo della tua vita. È il tuo Papà e per la sua festa, venerdì 19 marzo, riempi di dolcezza il tuo amore per lui con Cioccolato TAF.

Da Cioccolato TAF festeggi il tuo Papà con la tradizione delle Zeppole di San Giuseppe, oppure con tante altre gustose idee regalo al cioccolato.

I Boeri, cioccolatini ripieni di ciliege sotto spirito in un bland di cognac, grappe, alcolati e spezie: una ricetta segreta di Cioccolato TAF. Oppure i Gianduiotti Biellesi, al latte e fondenti, e la grande novità dei Gianduiotti del Babi, squisiti gianduiotti aromatizzati alle spezie.



Zeppole di San Giuseppe e delizie al cioccolato che trovi direttamente presso Cioccolato TAF, dalle 7:30 alle 19:30, oppure che puoi acquistare sullo shop on line del sito www.cioccolatotaf.it.

Acquisto Zeppole

https://www.cioccolatotaf.it/prodotto/zeppole-di-san-giuseppe/

Acquisto prodotti di cioccolateria

https://www.cioccolatotaf.it/categoria-prodotto/gianduiotto-biellese/

Un'ottima idea per chi non può spostarsi grazie alla consegna a domicilio. “Riproponiamo il delivery - dice la titolare Titti Apicella - perché è stato un servizio molto apprezzato lo scorso anno durante il primo lockdown. Una bella sorpresa per tanti papà che hanno ricevuto una zeppola dai figli che erano, ad esempio, a Milano, oppure a Biella con i genitori in qualche paesino biellese. Anche quest'anno ci pensiamo noi ad unire papà e figli per rivedere la sorpresa e la gioia sui volti di questi papà spesso anziani”.





Cioccolato TAF ti aspetta a Biella in via Garibaldi 5 (info@cioccolatotaf.it - pagina Facebook: Cioccolato Taf). Per info e prenotazioni: 01522341.